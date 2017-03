Manuel García viaja hasta 'Harmony Lane'

A sus cuarenta y siete años, el cantautor chileno Manuel García ha decidido adentrarse por territorios artísticos por los que no había paseado hasta ahora y se ha trasladado a la localidad de Bethlehm, en el estado de Pennsylvania, para impregnarse de las esencia sonoras de los estilos musicales estadounidenses en los que siempre ha estado interesado.



García ha llegado hasta allí dispuesto a empaparse de folk, de country y ritmos fronterizos, y a explorar las conexiones entre sus viejos ídolos de las guitarras de cuerdas de nylon, como el grandísimo Víctor Jara, y los pioneros de la canción social, que apostaban por las cuerdas de acero como Woody Guthrie o Pete Seeger.



El resultado es un disco armonioso y reflexivo, cantado en castellano, que contiene 14 canciones aromatizadas por las sonoridades brillantes de las guitarras acústicas, que el cantautor chileno ha titulado 'Harmony Lane', el mismo nombre de la vereda en la que se encuentra el estudio Red Rock Recording, donde pulió sus nuevos temas.



En busca de un plus de autenticidad y de un sonido marcado por la pureza de los estilos habituales en el norte del continente americano, García ha trabajado en esta ocasión con músicos estadounidenses. Una banda de sesioneros, bien 'temperados', dirigida por el productor y guitarrista Craig Thatcher.



Thatcher ha sido el cómplice ideal para econtrar el alma más dylaniana y rockera de las canciones de García que, desde siempre, ha compatibilizado en su dieta sonora a Violeta Parra con Leonard Cohen, y se ha sentido atraído por el rock, los aires mestizos procedentes del norte de México y las rítmicas tradicionales chilenas.



En los textos, el cantautor chileno asegura haber buscado esta vez el relato de algunas historias humanas de dimensión universal. Los puntos comunes que enlazan la vida cotidiana de los hombres y mujeres de todas las culturas con independencia de sus peculiaridades locales. La verdad es que la mezcla tiene sentido. Y no sólo suena bien sobre el papel.