Silicon Valley conquista Hollywood: Amazon y Netflix se llevan sus primeros Oscar

Las plataformas de 'streaming' se llevaron esta noche sus primeros Oscar en unos premios en los que los grandes estudios tuvieron menos hueco. Amazon Studios, la división de producción audiovisual del gigante del comercio 'online' ganó tres estatuillas y Netflix arañó su primer galardón.



“Si 'Manchester frente al mar' gana algún Oscar, llegará a su casa en dos o tres días”. El grupo Amazon y su CEO Jeff Bezos se llevaron ya la atención en el monólogo inicial del maestro de ceremonias de la gala, Jimmy Kimmel. Pero el primer Oscar para la plataforma de Internet llegó con 'El viajante', la cinta del iraní Asghar Farhadi que fue premiada como la mejor película de habla no inglesa y que la compañía de Interney distribuye en EEUU y Canadá.



Más tarde, la citada 'Manchester frente al mar' se llevó dos premios gordos: al mejor guión orginal y al mejor actor principal para Casey Affleck. La plataforma de Bezos pagó 10 millones de dólares por esta película presentada en la sección World Premier del Festival de Cine de Sundance y se convirtió en su distribuidora.



Su rival en la batalla de los contenidos en 'streaming' Netflix se llevó un galardón más modesto, el del mejor corto documental, que recayó en 'The White Helmets', sobre un rescate en Siria.



Fuera de estas plataformas, la ganadora a la mejor película, 'Moonlight', está también al margen de la gran industria de Hollywood, pues no está respaldad por grandes estudios, sino por A24, una pequeña distribuidora fundada en 2012 que ya el año pasado se hizo con tres premios por 'La habitación', 'Ex machina' y el documental ‘Amy’.



En cuanto a los estudios, Lions Gate Entertainment se llevó a casa el mayor número de trofeos, con seis para 'La La Land' y dos para 'Hasta el último hombre', mientras que Disney ganó cuatro, entre ellos el de la cinta de animación para 'Zootrópolis' y mejor documental para 'OJ: Made in America', del canal de televisión ESPN.