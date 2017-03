And the Oscar goes to... la película menos taquillera

'Moonlight', que se ha llevado este año la estatuilla frente a la favorita 'La La Land', es la cinta ganadora al Oscar a la mejor película menos vista desde 'En tierra hostil', de 2010. Y es que, las nueve candidatas de este 2016 apenas facturaron 54 millones de dólares de media en los cines de EEUU antes de su nominación, frente a los más de 400 millones de 'Buscando a Dory', 'Rogue One' o 'Capitán América: Civil War'. Atrás quedan los taquillazos de 'Titanic' o 'El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey', la Academia se decanta cada vez más por filmes que no logran colarse entre los más recaudadores del año.



En concreto, la película dirigida por Barry Jenkins y distribuida por A24 tan sólo había ingresado en el país norteamericano hasta la semana pasada 22 millones de dólares la cifra más baja de todas las candidatas. La que más público llevó a las salas de las nueve cintas fue 'Figuras ocultas', con 144,5 millones, casi cuatro veces menos que 'Buscando a Dory' (que no estaba nominada ni en la categoría de animación), mientras que 'La La Land' recaudó 134,6 millones.



Aunque 'Moonlight' cuenta con un presupuesto muy bajo comparado con las grandes producciones de Hollywood, 1,5 millones. La más rentable, sin embargo, de las nominadas a mejor película es 'Lion', según los analistas de ComScore, apunta Bloomberg.



La poca taquilla de las películas de los Oscar es una tendencia en los últimos años. Destaca, sobre todo, la edición de 2015, año en el que ganó 'Birdman', en el que la media de ingresos en los cines de las cintas nominadas antes de conocerse su candidatura fue de 25,6 millones. En 1998, el año de 'Titanic' el promedio de recaudación 'prenominaciones' de las cinco candidatas fue de 96,2 millones.



De las cintas vencedoras, el último gran taquillazo fue la tercera entrega de la saga de 'El Señor de los Anillos', en el año 2004.



También ha decaído el impacto en la recaudación de las nominaciones a los grandes premios del cine de EEUU. Muchas de las cintas candidatas de los últimos años no han registrado grandes aumentos de taquilla después de que sonara su nombre para competir por el galardón, aunque hay excepciones, como 'El francotirador', de Clint Eastwood, que generó el 99% de sus 350 millones en EEUU después de haber sido nominado a la mejor película.