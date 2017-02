Tuenti y Urvanity promueven el arte urbano en las calles de La Latina y Lavapiés

La compañía móvil Tuenti apoya con su posicionamiento 'Descaradamente Urbano' la iniciativa de Urvanity, que consiste en ofrecer a pie de calle el arte urbano, gracias al trabajo de varios artistas internacionales que pintarán murales en Madrid.



Dentro del proyecto, los barrios de La Latina y Lavapiés acogerán hasta el viernes 24 de febrero los murales de grandes nombres del Nuevo Arte Contemporáneo.



Podrá verse la obra del artista Ben Eine en el exterior del parque Casino de la Reina, mientras que en la calle de la Cebada se ubicarán los trabajos de Manuel Mesa y Mohammed L’Ghacham. Pref pintará su mural en la calle Almendro, y L’Atlas, en el Campo de la Cebada.



Además, Urvanity trae a España de la mano de la galería holandesa Vroom&Varossieau, una muestra de seis obras del artista Banksy, entre las que podrán admirarse 'Every time I make love to you I think of someone else' y 'Cheeky Monkey'.



La iniciativa se enmarca dentro del posicionamiento 'Descaradamente Urbano' de Tuenti, que pretende junto a Urvanity romper moldes y abrir las puertas a la improvisación y la creatividad, así como tener un contacto directo con el público.