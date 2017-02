Dat García, el nuevo sonido de Argentina

ZZK Records, el sello discográfico argentino responsable del éxito internacional de esa mezcla entre el folk latinoamericano y la música electrónica que ha conquistado las pistas de baile de medio mundo, prepara el lanzamiento de Dat García, una cantautora atípica lista para componer los mejores 'beats' latinos del siglo XXI.



Deudora casi al 50% del legado de grandes damas como Soledad Bravo y activistas irreductibles como Juana Molina, García ha crecido con los ritmos folklóricos de su país y la fusión entre lo ancestral y los elementos tomados de las nuevas tecnologías que han impulsado artistas como Nicola Cruz o El Remolón, que ahora serán sus compañeros de sello.



Pero, a diferencia de ellos, para esta cantautora la palabra es también un elemento indispensable y significativo que lleva su trabajo a una dimensión distinta. Implicada en colectivos de activismo artístico y habitual de las 'jams' de poesía de la capital de Argentina, García no aspira sólo a hacer bailar a sus oyentes. También quiere contarles cosas.



Su primer disco en su nuevo sello, se llamará 'Maleducada' y verá la luz el próximo mes de abril. Y en el, según los textos promocionales disponibles, la artista quiere profundizar en las carencias sentimentales de una generación de mujeres que no habrían recibido en su opinión los elementos necesarios para sobrevivir en un mundo decididamente hostil.



El estilo particular de García no surge así solo de esas combinaciones de instrumentaciones acústicas y beats electrónicos que conservan en su interior el impulso de secuencias rítmicas reconocibles como la chacarera o la cumbia. Hay también una conexión el trabajo de algunas raperas combativas como la chilena Ana Tijoux que refuerza el mensaje final.



La cantautora argentina se dio a conocer en 2014 con un disco titulado 'Ermitaño Interior' que tuvo una gran repercusión en los ambientes 'underground' del subcontinente. Una grabación en la que contó con el apoyo de Pedro Canale de Chancha Vía Circuito. Todo parece indicar que ahora su público se va a ampliar sustancialmente.