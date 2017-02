Alejandro y María Laura, la elegancia del pop con raíces

En los últimos años, algunas de las propuestas más interesantes del nuevo pop en castellano llegan desde Perú, aunque lamentablemente, su impacto en el mercado español no es tan profundo como debería. Aún así, desde aquí mantenemos la apuesta por artistas como La Lá, Las Amigas de Nadie o Alejandro y María Laura.



Puede que este simpático dúo lo tenga todo para despertar las sospechas de los más suspicaces. Son un matrimonio, aparentemente bienavenido, integrado por Alejandro, viejo roquero reciclado, según sus bios, y María Laura, artista de vanguardia que había coqueteado con el jazz y el teatro.



Y juntos se han abonado a ese folk con raíces rítmicas ancestrales y toques de psicodelia que, más allá de la cumbia electrónica y sus derivados, se produce ahora en algunos países de Latinomérica y se exporta, con éxito, a EEUU. Pero, como suele suceder y explica la frase hecha, eso sólo es la punta del iceberg.



Y, además, la pareja ha elegido un nombre para su sociedad musical que suena a 'culebrón' venezolano. Pero, más allá de los prejuicios están las canciones, verdadera materia prima con la que se construyen las carreras de los grandes artistas. Y, en ese particular, Alejandro y María Laura han demostrado saber bien lo que tienen entre manos.



Precisamente, gracias a sus temas, a esas canciones pegadizas, pero no obvias, y dotadas de un poderoso contenido melódico, este simpático dúo ha conseguido convertirse en una de las bandas más populares de su país, como responsables de dos discos de gran calidad: 'Paracaidas' y 'Fiesta para los muertos'.



En estos días, Alejandro y María Laura han publicado el video de 'Agüita del equilibrio', otra de esas impagables maravillas de tres minutos que les caracterizan. Es un adelanto de su nuevo disco, titulado 'La casa no existe', que será el tercero de su carrera y que parece apuntar tan alto como sus antecesores. Esperemos que esta vez, los medios españoles se den por aludidos.