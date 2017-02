La historia de un refugiado, "Django", inaugura la Berlinale

El Festival de Cine de Berlín inaugura hoy su 67 edición con la historia del músico francés Django Reinhardt, que huyó de París tras la ocupación nazi. Es el relato de un refugiado, un tema de intensa actualidad.



"Django", dirigida por el francés Etienne Comar, forma parte de la competición por el Oso de Oro en el primero de los grandes festivales del año, cuya alfombra roja se desplegará para ver desfilar a Robert Pattinson, Penélope Cruz, Hugh Jackman, Richard Gere o Catherine Deneuve.



El chileno Sebastián Lelio está en liza con "Una mujer fantástica". El director de "Gloria", premiada también en la Berlinale, regresa con una tragicomedia en la que aborda el mundo de transexualidad en el Santiago de Chile contemporáneo con la actriz y cantante Daniela Vega al frente de un cartel en el que también figura Luis Gnecco.



El quinto largometraje de Lelio es el único representante de habla hispana en la sección competitiva. Fuera de competición, sin embargo, el español Alex de la Iglesia estrenará "El Bar", una comedia negra en formato thriller con Blanca Suárez de "it girl" y Mario Casas convertido en hipster.



Chile, Brasil y Portugal abanderan el cine latinoamericano en la competición oficial, en la que el país ibérico mostrará "Colo", de Teresa Villaverde, y el brasileño Marcelo Gomes, que concurre por primera vez por el Oso de Oro con su quinto largometraje, "Joaquim", presentará una producción histórica en la que rescata a uno de los primeros héroes de la independencia de Brasil: Joaquim José da Silva Xavier, conocido como el "Tiradentes".



Richard Gere acude a la competición reina del certamen alemán con el director israelí-estadounidense Oren Moverman, coguionista de "I'm Not There", para explorar hasta dónde es capaz de llegar un padre para encubrir a un hijo con "The Dinner", la ácida novela del holandés Herman Koch, a la que en la gran pantalla dan vida además de Gere, Laura Linney, Steve Coogan, Rebecca Hall y Chloë Sevigny.



Gere, budista, aprovechará su paso por Berlín para entrevistarse este jueves con la canciller Angela Merkel en calidad de presidente de la Campaña Internacional por el Tíbet, una asociación que aboga por la democracia y los derechos humanos en esta región del Himalaya que pertenece a China.



La de Moverman es la única cinta de Estados Unidos en una competición de elocuente marchamo europeo. El finlandés Aki Kaurismaki ("Le Havre"), un asiduo a Cannes, probará fortuna en Berlín con "The Other Side of Hope", un trabajo que también gira en torno a los refugiados.



La británica Sally Potter ("Orlando") concurre con "The Party", una fiesta que deriva en tragedia con Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Emily Mortimer, Cillian Murphy y Kristin Scott Thomas.



Potter es además una de las cuatro realizadoras que concurren en esta edición por el Oso de Oro, junto con la portuguesa Villverde, la polaca Agnieszka Holland ("Pokot") y la húngara Ildiko Enyedi ("On Body and Soul").



La anfitriona Alemania cuenta con varias producciones a concurso y ahí figura el nuevo trabajo del veterano Volker Schlöndorff "Rückkehr nach Montauk", con Nina Hoss al frente del cartel.



Fuera de concurso, sin embargo, la Berlinale mostrará los títulos más atractivos para los fans que desafían al frío y pasan horas apostados frente a la alfombra roja para ver a sus ídolos. Los seguidores de Hugh Jackman no ven la hora de que se estrene "Logan", de James Mangold, con la que el actor australiano se arranca definitivamente su piel de lobezno.



Curiosidad hay también por ver qué ha hecho el británico Danny Boyle en la secuela de la película que le lanzó a la a fama. "T2 Trainspotting" reúne 20 años después a Ewan McGregor, Robert Carlyle y Jonny Lee Miller.



Penélope Cruz paseará por la Berlinale como "La Reina de España", la película de Fernando Trueba que se muestra en una gala especial, mientras que Robert Pattinson y Charlie Hunnam se lanzan al descubrimiento de civilizaciones perdidas en el Amazonas con "The Lost City of Z", de James Gray.



En total más de 400 películas para diez emocionantes días de cine que el director holandés Paul Verhoeven ("Elle") coronará el próximo 19 de febrero con la entrega del Oso de Oro.