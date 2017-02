"Der Spiegel" provoca con una portada de Trump decapitando la libertad

El semanario alemán "Der Spiegel" salió hoy a la venta con una imagen provocadora del presidente estadounidense Donald Trump sosteniendo la cabeza decapitada de la Estatua de la Libertad con mano y un cuchillo en la otra, y que se ha vuelto viral en las redes.



Se trata de un dibujo de un Trump sin rostro y ataviado con traje y corbata. La portada fue diseñada por el artista cubano-estadounidense Edel Rodriguez.



"Es la decapitación de la democracia, la decapitación de un símbolo sagrado", dijo Rodriguez al periódico "The Washington Post" tras la decisión de Trump de prohibir el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.



Al pie del dibujo figura la inscripción "America first".



El rotativo alemán "Bild" cuestionó la portada. "¿Podemos comprarar a Trump con el carnicero de Estado Islámico 'John el yihadista'?", se preguntó en un artículo en su página web en alusión el verdugo británico que decapitó a rehenes.



La imagen también ha ocupado titulares de otros periódicos estadounidenses como "The Washington Times" y el portal online Buzzfeed. Hasta ahora no hubo reacción de la Casa Blanca.



La portada del "Spiegel" se suma a otras que tematizan las polémicas decisiones del nuevo jefe de Estado norteamericano. El "New Yorker" mostró a la estatua de la libertad con la llama extinguida, mientras que el británico "The Economist" disfrazó a Trump de manifestante con un cóctel molotov con la inscripción de "Un insurgente en la Casa Blanca".



"Der Spiegel" también publicó una foto falseada en su cuenta de Twitter en la que se ve a Trump en la oficina oval mostrando a la prensa la provocadora portada en lugar de un decreto presidencial.