¿Cuál es el límite de dinero en efectivo que puedo llevar en mi vuelo?

Aunque no es algo que hagamos todos los días, este es el tipo de dato que conviene conocer por si algún día se da la circunstancia. Si tienes que viajar con una cantidad elevada de dinero en efectivo (o algún otro tipo de activo económico) deberás tomar precauciones para no atraer más atención sobre ti de la estrictamente necesaria, pero además deberás tener presente la normativa vigente en lo relativo a qué cantidad se puede llevar encima sin necesidad de ser declarada en aduanas. Si vas a llevar encima mucho efectivo o algo de gran valor, recomendamos que antes del vuelo estudies bien cuáles son las políticas a este respecto tanto del país de origen como el de destino, ya que estar bien informado te ahorrará problemas y sorpresas.



Como norma general, y por sentido común, es recomendable no moverse con una cantidad demasiado alta de efectivo encima pero si tienes que hacerlo, aquí te dejamos una serie de consejos que resultan esenciales si quieres que llegue hasta el último céntimo contigo allá donde vayas:



- Lleva el dinero siempre encima, en un bulto de mano. Obvio, ¿verdad? Te sorprenderías con los casos que se han dado en aeropuertos y aduanas. Jamás metas ese dinero en una maleta facturada.



- Nunca dejes que nadie sepa que llevas ese dinero encima. Sé discreto.



- Lleva tu equipaje a la vista cuando pases por los controles de seguridad. No estás haciendo algo ni malo ni ilegal, por lo que evita cualquier comportamiento sospechoso.



- Si tu equipaje tiene que ser revisado, insiste en que sea siempre a la vista.



- Si la policía o el personal de aduana te pregunta por la cantidad de dinero que llevas, di la verdad. No hay ningún motivo para no hacerlo.



- Si tienes la sospecha de que has podido ser víctima de un robo, házselo saber inmediatamente a la policía.



- Si sospechas que un operario del control de equipaje te ha podido robar, llama a un superior en el momento.



Entre países de la UE, o entrando o saliendo de un país miembro



En Europa, según la normativa vigente, el límite de dinero en efectivo que se puede llevar encima sin necesidad de declarar es de 10.000€ (o su equivalente en otras divisas o activos económicos) para entrar o salir de cualquiera de los 28 países de la UE. Si la cantidad es superior, deberá ser declarada.



¿Hay alguna excepción? El único caso en el que no se aplicaría esta norma es cuando la persona actúa en nombre de una empresa que, debidamente autorizada, realice labores de transporte profesional de dinero o medios de pago.



¿Y si no lo declaro? No declarar cantidades superiores a 10.000€ dentro de la UE tiene una serie de consecuencias legales: si la policía lo considera apropiado, puede retener desde una parte hasta la totalidad del dinero incautado. Asimismo, si la diferencia entre lo que declaramos (pongamos, 10.000€) y lo encontrado por las autoridades es superior al 10% o sobrepasa los 3.000€, se considera una variación importante y podrá ser incautado si existen indicios de blanqueo de capitales, o alguna pieza de nuestra historia no encaja. Es difícil de defender ante un tribunal que llevabas dinero escondido con intención de no declararlo.



Por otro lado, las multas interpuestas irán desde los 600€ hasta la mitad del dinero encontrado (salvo si éste va escondido con intención de no ser encontrado por las autoridades o cuando su origen no puede justificarse, en cuyo caso podría incautarse la totalidad del dinero). Por último, existen penas de cárcel para los casos en que se demuestra que el pasajero incurre en un delito de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.



Viajando a o desde EE.UU.



Tampoco habría límite de efectivo para vuelos internacionales entre EE.UU. y otra parte del mundo, pero si su valor supera los 10.000$ deberás declararlo ante las autoridades pertinentes ya que de no hacerlo, podrían multarte o directamente embargar el dinero. Hay que tener cuidado porque esto se aplica tanto al pasajero individual como al grupo o familia con quien viaje: si entre todos se supera esa cantidad, deberá ser declarada.



Si estás viajando entre dos Estados del país americano, no hay límite en cuanto a la cantidad de dinero que puedes llevar encima. En cualquier caso, el personal de seguridad te podrá pedir explicaciones para demostrar que ese dinero es tuyo, y si tienen cualquier sospecha de que pudiera venir de una actividad criminal como el blanqueo de dinero o el tráfico de drogas contactarán con la policía para esclarecerlo.