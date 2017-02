Maga pone rumbo al futuro con un nuevo álbum

Seis años sin canciones nuevas son muchos. O eso han debido pensar en este tiempo los 'fans' de Maga, la magnífica banda sevillana, que enseñó a hacer textos en castellano a toda una generación de músicos 'indies', que parecían abducidos por la lengua de ese imperio que acaba de elegir a Donald Trump como césar plenipotenciario.



Más aún, si a lo largo de ese periodo deben contabilizarse también otros 365 días en los que la retirada incluyó también el abandono de los escenarios y una reflexión de resultado incierto. Pero los malos augurios no se cumplieron y en 2016, Maga volvió a la carga, para celebrar el aniversario número 15 de la grabación de su primer Ep.



A pesar del parón, el prestigio y la influencia de la banda se habían mantenidos intactos, como demostró el éxito de esa gira conmemorativa que incluyó dos noches mágicas en la sala Joy Eslava de Madrid, con el aforo completo y la colaboración de amigos y admiradores como Iván Ferreiro, The New Raemon, Xoel López, Zahara o Carmen Boza, entre otros.



Pero más allá de los ejercicios nostálgicos, la banda, formada en esta nueva reencarnación por Miguel Rivera a la guitarra y a la voz, Javier Vega al bajo, César Díaz a los teclados y Juandi Gosálvez como batería para el directo, tiene aún mucho camino por delante. Y para demostrarlo, nada mejor que publicar un disco nuevo.



El álbum llegará a los puntos de venta a finales de este mes, se titula 'Salto Horizontal' e incluye diez piezas perturbadoras con el estilo tradicional de la casa. Esa música animosa y, a veces, dulzona, en la que mandan las melodías y las palabras golpean con la fuerza poética de las magníficas letras de unas canciones que funcionan como mecanismos de relojería.



El inicio de esta nueva etapa para el grupo se ha completado con el anuncio de una gira de presentación de este álbum que se extenderá, de momento, hasta bien entrada la primavera y que incluye conciertos en las principales ciudades españolas. Una buena ocasión para celebrar, ahora sí, el verdadero regreso de una de las mejores bandas españolas de este siglo.