La cerveza mexicana Corona mantiene su pulso contra Trump

Las respuestas desde México a las palabras y acciones de Donald Trump sobre su política exterior contra el país norteamericano no se han hecho esperar. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ya ha manifestado su intención de no dar un paso atrás contra el estadounidense y ahora la cerveza Corona ha decidido plantar cara al nuevo inquilino de la Casa blanca.

La marca ha sacado a la luz una serie de anuncios publicitarios con un mensaje muy concreto: defender la unión de América y animar a derribar muros. Unos spot que, como ha recogido EFE, en apenas cinco días ya han contado con 5,7 millones de visitas en Youtube. Bajo el título de ‘Let’s make America great again?’, Corona recuerda que el continente americano “es la tierra de las oportunidades” con “más de mil millones de habitantes” uniendo, de esta manera, a América del Sur, del Norte y del Centro.







Pero no es la primera vez que la empresa cervecera ha tomado partido tras las intenciones de Trump. A principios de noviembre, Corona sacó otro anuncio publicitario presentó el vídeo ‘Derriba tus muros’ que ya cuenta con 6,8 millones de reproducciones. En éste, el actor mexicano Diego Luna no dejaba lugar a dudas en su guión: “A todos nos molesta el muro que nos quieren construir, pero también deberían molestarnos los muros que tenemos acá y que no nos dejan avanzar”. Una alusión a los planes de Trump que completó animando a “tomar la vida por los cuernos” y no dar pie a “victimizarse”.



En este nuevo anuncio de la compañía, Corona apunta a una visión de América que “siempre ha sido grande”: “Somos revolución constante, celebración innegable, somos todos, somos 35 Estados unidos, y hoy nos vestimos con un solo escudo, porque americanos somos todos”.