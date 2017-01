Selecta Home o cómo diseñar tu casa con más alternativas

Encontrar un arquitecto adecuado que se adapte a nuestras necesidades no siempre es un proceso sencillo, y es que, si no conocemos el modo en que trabaja el arquitecto que vamos a escoger, ¿cómo podemos saber que el resultado será el óptimo que esperábamos? Para solucionar este problema, Selecta Home ha querido reinventar el modo en que el arquitecto trata con el cliente, creando un sistema a través del cual conseguiremos asesoramiento y cumplimiento de nuestro presupuesto y estilo para nuestro nuevo proyecto.



Pero, ¿qué es Selecta Home?



Selecta Home es una empresa localizada en Valencia y creada por un grupo de arquitectos con el objetivo de romper con lo tradicional a la hora de crear nuevos proyectos, y es que hay que partir de la base de que la autopromoción es complicada, y a menudo el cliente se encuentra limitado a la hora de dar a luz su nuevo proyecto.



Por ello, este equipo de profesionales ponen a disposición del interesado toda una completa gama de servicios que van desde el asesoramiento hasta la búsqueda de un lugar en el que ubicar nuestro futuro hogar y, por supuesto, su opción estrella, que no es ni más ni menos que ofrecer un abanico de posibilidades amplio para que el cliente tenga donde elegir y pueda encontrar ese resultado que se asemeje más a lo que tenía en mente desde un principio.



Elige el proyecto que mejor se adapte a tus sueños



Gracias al completo equipo de Selecta Home, la empresa escuchará en primer lugar la propuesta, y a continuación hará una selección de cuatro arquitectos que se encargarán de crear cuatro diseños diferentes basados en la idea original del cliente, de manera que el mismo podrá elegir el que más se adapte a lo que tenía en mente.



En todo momento, Selecta Home se encargará de asesorar al cliente, el cual podrá añadir todas las ideas y detalles que estime oportunos, así como tomar la decisión final frente a las distintas opciones nacidas fruto de la creatividad y competitividad demostrada de los profesionales elegidos.



No lo imagine; vea la casa de sus sueños



Crear un nuevo hogar requiere una gran cantidad de decisiones que a menudo suelen ser bastante complicadas, y por supuesto, lo último que debemos hacer es imaginar el resultado, y para ello, Selecta Home tiene claro que debe ofrecer al cliente todas las perspectivas posibles que le permitan visualizar el resultado final con el máximo realismo posible.



Por esa razón, cada uno de los proyectos será mostrado a través de plano y memorias, pero también contará con el apoyo visual de las imágenes e incluso las maquetas. ¿Hay alguna forma mejor de poder ver el resultado sin tener que caer en suposiciones?





Lo mejor de todo es que la empresa se basará en todo momento en el rango de presupuesto que marquemos, con lo cual podremos tener la garantía de que estamos recibiendo un servicio de calidad, único en su campo y que se amolda a la perfección a nuestros gustos y requisitos.Pese a tratarse de una empresa relativamente joven,, ofreciendo la posibilidad de elegir al cliente el resultado que ha estado buscando, ese hogar que durante mucho tiempo había formado parte de sus sueños y ahora, por fin, se ha convertido en una realidad.