Conoce los beneficios de la cosmética natural

Hoy en día está de moda la natural. El compromiso con el medio ambiente y con nuestro propio cuerpo nos hace elegir los productos más naturales que encontremos en cualquier lugar. Y no es de extrañar que la cosmética natural haya experimentado un crecimiento en los últimos años. Bien por salud o bien por el medio ambiente, cada vez más gente apuesta por este tipo de productos para cuidar su piel.



En ocasiones se conoce por las exigencias mismas de la piel, que no tolera ciertas sustancias químicas y necesitan consumir la cosmética natural. Otras veces se hace por el compromiso con nuestro planeta. Sea como sea, la cosmética natural está presente en nuestras vidas y cada vez tenemos más opciones para comprarla.



Si quieres saber más, te contamos algunos de los beneficios que tiene la cosmética natural.



Eliminando sustancias tóxicas



Las sustancias tóxicas están presentes en la cosmética industrial y la mayoría de gente ni lo sabemos. Estamos totalmente expuestos y sus consecuencias pueden estar relacionadas con el desarrollo de algunas enfermedades como alergias o, en el peor de los casos, cáncer. Hay algunas sustancias más peligrosas que otras, y no nos referimos solo a productos para la hidratación facial, sino a todo tipo de jabones y geles que utilizamos en nuestra higiene diaria.



Una buena idea para conseguir concienciarnos de los que nos aplicamos es analizar las etiquetas, de modo que seamos conscientes de que podemos buscar alternativas que cuiden mejor de nuestra salud.



La cosmética natural es una de las opciones. Además, sus beneficios son bastante rápidos, por lo que seguro que despiertan tu interés.



100% Natural



Cuando pensamos en cosmética natural muchas veces nos viene a la cabeza a nosotras mismas preparando una mascarilla para ponerla en el rostro. Frutas, productos lácteos o huevos que debemos triturar y aplicar. Aunque resulta un método efectivo, no suele ser lo cómodo que deseamos, es por esto, que existe en el mercado la alternativa de productos elaborados que puedes comprar para tu mayor comodidad.



Además, también existen recetas con las que comenzar a elaborar tus propios productos naturales. Puede que al principio dé un poco de pereza, pero en cuanto te acostumbres, no podrás dejar de utilizar la cosmética natural.



Ten cuidado con los engaños, pues en muchas ocasiones, grandes empresas se suben al carro de la moda de lo natural pero no es oro todo lo que reluce, y cada vez hay más laboratorios que venden sus productos como naturales, cuando añaden pequeñas composiciones sintéticas. La verdadera cosmética natural está elaborada con productos naturales 100% con algún conservante suave, para asegurar su durabilidad.



Beneficios a largo plazo



Al aplicarnos un producto de cosmética industrial, en ocasiones, conseguimos grandes beneficios enseguida. Te recomendamos que no confíes en estos alicientes, ya que, si bien funcionan perfectamente a corto plazo, solo hace falta echarle un vistazo a la etiqueta y a todos los productos que contiene, para hacernos una idea de cómo resultará a largo plazo.



La cosmética natural no suele ser tan rápida a corto plazo, pero en compensación, cuida de tu salud y mantiene solo ingredientes naturales que te asegurarán un éxito a largo plazo. Y es que este tipo de productos están fabricados con elementos que son similares a la composición de nuestras propias células.



Los nutrientes que presentan los productos de la cosmética natural, están pensados para rejuvenecer la piel por medio de nutrientes y oligoelementos muy similares a los del cuerpo humano. También encontramos ácidos grasos para la regeneración de la piel y sustancias que refuerzan nuestro sistema inmunológico.



¿Y los precios?



Y si hablamos de los productos naturales, muchas veces, nos puede parar su alto precio. Sin embargo, si nos ponemos a analizar los precios, veremos que las ventajas de la cosmética natural no están enfrentadas con el coste de las mismas.



Lo primero que tenemos que pensar es que cuando elegimos un producto de calidad, las ventajas son múltiples. Es verdad que es más barato utilizar una crema hidratante de dos euros que un aceite esencial que puede que te cueste entre 12 y 30 euros, pero la cantidad de sustancias que tiene la crema, hace que la diferencia económica te parezca menos. De hecho, si comparamos el precio de la cosmética natural con algunas marcas de prestigio, la opción natural seguramente te saldrá mucho más económica.



Las ventajas sociales



Cuando buscamos productos ecológicos de calidad, también estamos cuidando, no solo del medio ambiente, sino de los trabajadores que realizan esta labor. Es necesario saber que, para producir estos cosméticos, se siguen algunas pautas que conviene conocer.



Entre sus objetivos está el de evitar el transporte de sustancias, favoreciendo los mercados de cercanía, evitar intermediarios y potenciar el pequeño comercio frente a las grandes multinacionales. Por supuesto, también siguen la pauta de respetar el medio ambiente, utilizando productos que no contaminen y desechando transgénicos.



De esta forma, observamos que la cosmética natural se ocupa, no solo del medio ambiente y de tu salud, sino también de promover un comercio justo.



Elegir un producto de cosmética natural



Como de momento no existen los avales de calidad, tendremos que afinar todos nuestros sentidos a la hora de elegir un producto de cosmética natural. Desarrolla tu vista y desecha los productos que presenten colores llamativos o demasiados sugerentes. Hay algunas frutas que se utilizan como esencias como son las peras, el melón o las fresas. Es imposible que estas frutas que no contienen aceites nos ofrezcan una esencia, de hecho, solo serán los cítricos lo que puedan brindarnos esta ventaja.



Por otra parte, tenemos que fijarnos en el precio. Nunca será tan barato como un producto industrial, así que se puede desconfiar de los precios excesivamente económicos. También desconfiaremos cuando un producto que dice ser 100% natural, contenga en sus ingredientes algún elemento reconstituido.



Con todas estas pautas, deberíamos elegir bien los productos que son beneficiosos para nuestra salud, para el medio ambiente, y que, por supuesto, nos garantizan los efectos a largo plazo.