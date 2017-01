Ideas originales para una despedida de soltera

Tu mejor amiga se casa y es un momento único. La preparación de la boda la tiene de los nervios, pero a ti también. El vestido, los invitados, las flores… seguramente estos días no oyes hablar de otra cosa, aunque tú estás pensando en algo diferente. La despedida de soltera.



Y es que, si una boda es un día especial para una mujer, la despedida de soltera se espera casi con los mismos nervios. Se trata de un homenaje a la amistad que las amigas preparan con toda la ilusión del mundo, y tú como amiga, no quieres decepcionar en este sentido. Tiene que ser único.



Quedaron lejos los días en los que despedida de soltera significaba ponerse algún elemento fálico en la cabeza y pasar vergüenza en un club de striptease o huyendo del boy de turno, que huele a una mezcla entre aceite de coco y sudor. Hoy en día existen miles de planes alternativos, para pasar un buen día entre amigas y con capacidad de sorprender, igualmente, a la novia. Así que, si estás preparando la despedida de soltera de tu mejor amiga, no te puedes perder estos planes.



Una escapada entre amigas



Elegir un destino y pasar un fin de semana fuera puede ser un gran plan para la despedida de soltera. Será como el último viaje antes de que la novia de su gran paso. A la hora de planear el viaje no cuentes para nada con la novia. Intenta que ella no sepa nada hasta ese día, por lo que tendrás que hablar con su novio o familiares para que tengan la maleta preparada.



Una buena idea para mantener el misterio es vendarle los ojos durante el viaje, de modo que estará en tensión, pero con una enorme emoción durante todo el trayecto. Además, hay que molestar un poco a la novia en las despedidas, ¿no?



La elección del destino dependerá de vuestro presupuesto y la disponibilidad de cada una de las asistentes. Si no hay límites, podéis hacer un viaje a lo grande, pero si no, viajar dentro de nuestro país, incluso de nuestra comunidad con una escapada rural, puede resultar igual de divertido, lo importante es las ganas que le pongáis.



Un día de relax



Y si ponerse de acuerdo para salir es difícil y queréis un plan tranquilo y relajante, un spa siempre es una buena opción para una despedida de soltera. Seguramente a estas alturas la novia se encontrará como loca con todos los preparativos de la fiesta, y una tarde de masajes y aromas no le sentará nada mal.



Además, podéis prepararos para la boda, haced una manicura, una limpieza de cara y preocuparos de vosotras mismas por un día, sin mesas que cuadrar ni orquestas que contratar. A la novia le sentará genial.



Hora de aventuras



Hay quien libera tensiones en un spa y otros prefieren liberar su adrenalina con aventuras. Solo tenéis que saber qué tipo de persona es la novia y ofrecerle lo que más le gusta. Si se trata de una aventurera y además le gusta reírse, una gran opción es la de humor amarillo. Hoy en día suele ser habitual recordar al chino cudeiro en las despedidas de soltera en Madrid y ponerte tú mismo en la piel de los chinos con los que tanto nos reíamos.



El pack de humor amarillo lo tiene todo, lucha de gladiadores, bolos humanos, pared de puños. Todo lo que veíamos en la televisión. Es sin duda un plan perfecto para los más divertidos y lo que se relajan con este tipo de actividades.



Otra idea para vivir un día de emociones es preparar una gymkana a la novia. Podéis hacerla vosotras mismas o contratar alguna empresa que la prepare. Id corriendo de aquí para allá también ayudará a la novia a distraerse del estrés de la boda.



Noche temática



Una de las cosas preferidas para muchas en las despedidas de soltera es el hecho de disfrazarse. Si os apetece podéis crear unos disfraces personalizados y eso sí, disfrazar a la novia debe ser esencial. Esto no tiene alternativa, le guste o no, la novia debe ir disfrazada.



También es buena idea contratar algún restaurante con espectáculo incluido. Hoy en día hay muchos restaurantes que se dedican a las despedidas y el resultado siempre es genial.



¿Y el transporte?



A la hora de preparar la despedida de soltera ten en cuenta que el transporte es un factor importante. Lo mejor es que vayáis todas juntas a todos sitios, porque así la fiesta no se cortará en ningún momento. Así que si estás preparando una despedida no te olvides de este punto, no dejes que cada una se separe para ir con sus coches a los diferentes puntos de tu plan.



Una opción que tienes es contratar un autobús para ir todas juntas. Es el plan más antiguo y si el viaje es más o menos largo, en el trayecto se pueden preparar juegos. Pero si quieres darle un toque más chic puedes contratar una limusina. Como es una ocasión única seguro que estáis más entusiasmadas y podréis recorrer vuestra ciudad con una copa de cava en la mano, mientras un chófer os lleva donde lo indiquéis.



Los juegos



Jugar es importante para animar la fiesta. Servirá para romper el hielo y para dar momentos de risas descontroladas. Cuando planees la despedida ten en cuenta que deberás preparar varios juegos durante la noche.



Lo mejor es que los juegos se centren en la novia, por lo menos al principio. Podéis hacer un trivial o un pasapalabra cuyo tema sea ella. Si os sentís inspiradas, sería bonito cambiar la letra de una canción para que el tema sea la novia.



Una vez entrados en calor, juegos como el “yo nunca” o juegos de mímica será una estupenda opción. Y si llega cierta hora, solo tenéis que dejaros llevar por la emoción de la noche. Seguro que lo pasaréis genial.