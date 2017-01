Luis Auserón, canciones para tiempos de incertidumbre

Ha llovido mucho desde que Luis Auserón, acompañado de su hermano Santiago y del ya fallecido Enrique Sierra, pusieran fin a esa fantástica aventura conocida como Radio Futura. Desde entonces el bajista de aquella mítica banda ha mantenido un perfil bajo y una actividad discontinua pero no exenta de interés.



Tras la disolución de Radio Futura, donde la participación de Luis siempre fue mayor de lo que muchos suponen, Auserón se involucró en otros proyectos interesantes como Klub, donde volvió a colaborar con Sierra, o Las Malas Lenguas en el que reiventó y castellanizó algunos de los grandes clásicos del rock and roll.



Y también hizo algunos discos en solitario en los que prima la variedad y la evolución estilística, siempre a la caza de esa gran canción que ningún compositor consigue firmar jamás. De hecho, este nuevo disco, titulado 'Lógica y proporción', con el que regresa tras cuatro años de silencio, es ya el cuarto que firma con su propio nombre.



Albumes interesantes que, sin embargo y como regla general, se han mantenido fuera de la longitud de onda de los radares de los medios de comunicación. Los masivos y los independientes. Tal vez porque sus propuestas no suelen adaptarse casi nunca ni a lo convencional ni a lo que se espera de él.



En esta nueva colección de canciones, Auserón rescata un tema de su viejo amigo Enrique Sierra, titulado 'En Alas de la Mentira' que ya fue grabado por Radio Futura en el álbum 'De un País en Llamas' y recupera a colaboradores recientes como Fernando Macaya con el que vuelve a componer unos cuantos temas.



Con el tiempo, las canciones de Luis Auserón se han vuelto más esenciales y minimalistas, más concentradas en el mensaje y en la esencia melódica que en las envolturas externas. Una decisión que realza su voz ronca y expresiva, que evoca el registro oscuro de tipos duros como Tom Waits o su compinche Diego Vasallo, el exbajista de Duncan Dhu. Pura rabia contenida.