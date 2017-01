The xx vuelve a alcanzar el éxito con ‘I See You’

¿Se apuestan algo? A pesar de que 2017 aún está dando sus primeros pasos, es difícil que los ecos de de este ‘I See You’ del que nos ocupamos hoy, se apaguen antes de que acabe el año. Tanta ha sido la expectación despertada por un regreso del que más de uno había empezado a dudar.





Yo hasta iría más lejos. Me jugaría “macetas contra fincas de regadío”, como decía uno de mis maestros en esto del periodismo, a que el nuevo disco de The xx, termina más que bien colocado en las listas que se harán el próximo mes de diciembre. Porque con independencia de los merecimientos o los gustos personales, lo cierto es que la simple aparición de este disco ya es todo un acontecimiento.





Y, ¿por qué? Quizá se preguntaran ustedes. Ya saben hay bandas que nacen con estrella, con o sin motivo, y a quienes la crítica cultureta otorga su protección para siempre. Y eso sucedió desde el principio con este trío londinense que debutó en 2009, con un disco titulado simplemente ‘xx’.









Entonces eran sólo unos veinteañeros con tino para mezclar el pop, el 'indie' y el r&b, my preocupados, además, por no grabar nada en los discos que no pudieran tocar luego en directo y con un rasgo estilístico con su imagen oscura y austera que consistía en darle mucha importancia a los silencios y apostar por unos arreglos más que minimalistas en los que siempre era cierto aquello de que “menos es mas”.





Dieron en el clavo. Como ya les he dicho la crítica les elevó a los altares y, además, vendieron un buen montón de discos, cuando ya nadie parecía capaz de conseguirlo. Y lo que hacían no estaba mal desde luego. Aunque a mi, personalmente, no me llamara demasiado la atención. Por lo menos al principio.





Luego tardaron sus buenos tres años en publicar ‘Coexist’ que era un poco más de lo mismo, o eso pienso yo, pero su estela no se desvaneció porque poco después, Jamie Smith, más conocido como Jamie xx, productor, bateria, teclista y arreglista del grupo, y el tipo más callado de los tres, aprovechó la separación temporal de la banda para empezar a hacer carrera como dj, remezclador y gurú de la música electrónica.









Y mientras a sus dos amigos de la infancia y compañeros de grupo -la guitarrista y cantante Romy Madley Croft y el bajista y tambien cantante Oliver Sim- parecía sobrarles el tiempo, él se marcaba en 2015 un disco titulado ‘In Colour’, en el que además sus colegas también tuvieron un par de breves intervenciones, con las que demostraron a la concurrencia que The xx seguían vivos y bien, aunque se mantuvieran en estado de hibernación.





‘In Colour’ fue un éxito global aplastante y convirtió al bueno de Jamie en una inesperada estrella. Además de convertirse en uno de los álbumes más influyentes de la década, cuya larga sombra ha cobijado los intentos de acercarse a la música de vanguardia de un montón de cantautores reconvertidos que han abandonado las guitarras acústicas y se han convertido en adictos a la electrónica.





Y por supuesto, los hallazgos de ese disco se encuentran también presentes en lo nuevo de The xx, porque antes la banda no usaba tanto la tecnología ni los arsenales electrónicos como ahora. Y así han encontrado, en mi opinión, la puerta a ese callejón sin salida en la que estaban metidos. De hecho este tercer álbum, tan esperado por el mundo, es, sin duda, el que más me gusta a mí de los que han publicado hasta ahora.





Eso quizá sea porque es menos oscuro, más colorista y decididamente más pop que los anteriores. O por el buen gusto de Jamie al elegir los ‘samplers’. Ya era hora de que alguien se atreviera a reivindicar a los maravillosos Hall & Oates, como han hecho ellos al basar su canción ‘On Hold’, el primer single del disco, en un ‘sampler’ tomado de ‘I can´t go for that (No can do)’, una de los grandes éxitos del veterano dúo.





Y hay más citas que demuestran el buen gusto y el eclecticismo de Jamie en estos 39 minutos de música repartidos en 10 canciones, como el que sirve de base para ‘Say Something Loving’, un bello y luminoso medio tiempo que es mi canción favorita del disco tomado del tema ‘DoYou Feel It?’ de Alessi Brothers.





La crítica global también se ha sumado a la fiesta y ha aclamado como se esperaba a este tercer álbum de la banda. Y lo curioso, o no tanto, es que también los doctores de la iglesia musical de vanguardia parecen celebrar que ahora The xx sean más barrocos, hagan algunos estribillos certeros y se habla de que han ganado riqueza y variedad, con el tiempo.





Pero, además de Jamie, también Oliver y Romy parecen haber hecho los deberes, y entregado en este disco las mejores melodías que yo les recuerdo. Incluso han mejorado sustancialmente como cantantes, aunque el bajista siga abonado al susurro. Pero cada vez con más matices.





Y también las letras de los temas van más lejos que antes, son más personales e inteligibles, a pesar de que, en general, como dice algún crítico moderno sigan optando por la “instropección, la timidez y la vulnerabilidad”. En fín, que estamos ante un buen disco por suerte para todos, ya que vamos a tener que cansarnos de oírlo a lo largo de todo el año. Lo que ya no se es si de verdad, The xx harán historia. Pero, desde luego, se han ganado el beneficio de la duda. Que no es poco.