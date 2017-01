El 'Penta' ya es cuarentón

No diga 'Movida'. Diga 'Nueva Ola'. Por lo menos si se refiere a aquella explosión de pop-rock de primera categoría y canciones inolvidables que se produjo en la ciudad de Madrid a finales de la década de los 70. Todo empezó en 1977, cuando se abrió El Pentagrama, el bar inmortalizado por Antonio Vega.



El guitarrista de Nacha Pop iba al 'Penta', un local entrañable situado en Malasaña, en la Calle de la Palma, que sirvió de base de operaciones a todos aquellos grupos. A Radio Futura, Los Secretos, Mamá, Paraíso o Alaska y los Pegamoides. Pero sólo Vega se refirió al local en una canción. Claro que ese tema, 'La chica de ayer', es el más emblemático de todos.



Así que el Penta va a cumplir cuarenta años y la efeméride no puede, ni debe, pasar desapercibida. Y no lo hará, porque el próximo 29 de marzo en La Riviera, se celebrará un gran concierto de aniversario en el que van a participar unos cuántos músicos, de ayer y hoy, que se sienten ligados emocionalmente a este local mágico.



El concierto contará con una banda excepcional que acompañará a todos los artistas que vayan desfilando por el escenario. El grupo estará formado por un puñado de grandes instrumentistas entre ellos Ricardo Moreno, que tocó la batería con Monagillosh y Los Ronaldos en aquella década prodigiosa.



Junto a él, velarán armas a la guitarra y los teclados Charlie Bautista, que también coordinará el evento, y Martín Perarnau IV y el bajista Iván González. Una base más que sólida para que los invitados puedan dar lo mejor de sí sobre el escenario de La Riviera, en una fiesta que también aspira a ser histórica.



La lista de invitados también brilla, aunque aún faltan nombres por confirmar. De momento, sabemos que estarán Jorge Martínez de Ilegales, José María Casañ de Seguridad Social, Miguel Costas de Siniestro Total, Rubén Pozo de Pereza, Bernardo de Los Refrescos, Pablo Carbonell de Toreros Muerto, Nacho Campillo de Tam Tam Go y Zahara.