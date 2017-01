‘Tirón de orejas’ de la Fundéu al PP por su nuevo lema para el Congreso Nacional

El nuevo lema que ha lanzado el Partido Popular para encabezar el Congreso Nacional que celebrará el próximo mes no ha dejado indiferente a la Fundación Fundéu. “España adelante!” será la frase que se podrá leer en el XVIII Congreso Nacional del PP. Algo que no ha pasado inadvertido para los tuiteros que rápidamente se han lanzado a preguntar a Fundéu al apreciar algún error gramatical.



“Mirad, @semevadlalengua, @fundeu, @RAEinforma, no ponen signo de apertura. Regañadles”, ha espetado un usuario de Twitter a las tres plataformas de consultas gramaticales. A lo que la Fundéu no ha dudado en reprochar a los populares que “lo adecuado sería ‘¡España, adelante!’”.



En cuanto a la coma del vocativo que debería preceder a “España”, la Fundéu ha dejado la puerta abierta a otra interpretación de un tuitero: “Me pregunto si puede interpretarse también como una cláusula reducida (que significaría más o menos 'España va adelante')”. Una “interpretación” que la organización ha dado por “válida”, aunque ha asegurado que si en la frase, ‘España’ “funciona como un vocativo, es decir si el enunciado apela a España (como en ‘Hijo, ve a visitar a tu abuelo’), lo adecuado es separarlo mediante una coma del resto de la frase”. Asimismo, respecto a la posibilidad de que “se esté elidiendo un verbo también en este tipo de construcciones lDe hecho,a los interrogantes que se han abierto con este lema presentado este miércoles por los populares. “Los signos de interrogación y exclamación son dobles, es decir lo adecuado es ponerlos al inicio y al final de enunciado interrogativo o admirativo”, ha recordado la entidad. A pesar de ello, han querido tener en cuenta “que en el lenguaje de la publicidad es frecuente el desvío o la transgresión de las normas que regulan el uso común del lenguaje como posiblemente ocurre en este caso”.