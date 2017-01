Cheetah Brava, el electromerengue tropical más divertido

En marzo, Cheetah Brava, un peculiar cuarteto barcelonés, con un 'look' que recuerda vagamente a los B 52´s más coloristas, publicará 'Taká', su primer álbum. Un Lp, muy esperado que ha despertado mucha expectación entre los aficionados, gracias a las buenas críticas cosechadas por sus 'singles' de adelanto.



La combinación ganadora de electropop, cumbia, merengue y otros ritmos tropicales, más el desenfado de los textos y su divertida puesta en escena han hecho de 'Negrito' y 'Hielo seco', dos éxitos domésticos. Sobre todo, después de que los críticos del Jenesaispop hayan decidido apostar por la banda e incluirla en su lista de posibles revelaciones para 2017.



El grupo, que arrancó en 2013 con un minilp, titulado 'Tremor Froto', se ha curtido en directo desde entonces y ha depurado su estilo que ahora, siempre según los expertos de Jenesaispop, evoca combos de viejo humor revolucionario como aquellas Xoxoness, que pusieron en pie Chus Gutiérrez y Blanca Li en la década de los 80 del pasado siglo.



No coincido demasiado con esta apreciación, a pesar de los buenos ratos que me hizo pasar aquel grupo femenino, de estética gamberra que cantaba a voz en grito aquello de 'No me pelo mi pelo', quizá porque el trasfondo 'político' de aquella banda de activistas, que tal vez, le impidiera tener el éxito que mereció, no se aprecia, en mi opinión, en Cheetah Brava.



Lo que si es innegable, sin embargo, es la querencia 'ochentera' de la banda, que remata uno de sus nuevos temas con un homenaje a la gran Nina Hagen, en una desternillante clave 'castafiore'. Y también la variedad, intensidad e intención de unos arreglos mestizos, ideales para el baile.



También, según testigos presenciales, la calidad de su directo que al parecer resulta muy entretenido y disfrutable y que ya han acreditado en plazas tan comprometidas como el Festival Primavera Sound de Barcelona, una citas ineludible para los amantes de las músicas modernas de medio mundo.