Ideas para organizar una fiesta de cumpleaños infantil

Si el cumpleaños de tu hijo se acerca, y estás pensando en organizar una fiesta de cumpleaños, pero no sabes muy bien por dónde empezar, hoy podemos ayudarte a realizar algo especial y que te puedas organizar mejor. De esta forma, para que tu hijo tenga una fiesta inolvidable con sus amigos en la que haya un poco de todo, vamos a hablar sobre algunos consejos e ideas básicas para la fiesta de cumpleaños. La idea es hacer un cumpleaños inolvidable, si no puede ser como el de este ciudadano alemán que duró 46 horas, por lo menos que se el acerque.



Actividades divertidas, la decoración, y la comida, entre otras cosas, son factores que deberás tener en cuenta a la hora de crear la mejor fiesta de cumpleaños en tu casa:



La temática de la fiesta: lo primero que debes hacer, es pensar en el tema que será protagonista de la fiesta. Piensa en los gustos que conoces de tu hijo, como los temas de circo, de algún personaje de ficción de las películas que le gustan, o, si se trata de un bebé, puedes elegir algún motivo como corazones, nubes, estrellas, luna, etc. Una vez que hayas optado por un tema concreto, el siguiente paso será elegir los colores adecuados para la decoración, que deben ir acorde con la temática.



Las invitaciones: lo recomendable es hacer una lista con los invitados que quieres que acudan a la fiesta de cumpleaños, y enviar unas invitaciones por correo, o hacer que tu hijo las entregue en mano a sus amigos. Puedes hacer una invitación original creando invitaciones con manualidades interesantes, o descargarte alguna para imprimir a través de Internet, donde puedes encontrar una gran cantidad de ellas. Lo mejor, aquí, es que la invitación también vaya acorde con la temática elegida para la fiesta.



La comida: una comida divertida no puede faltar en una fiesta de cumpleaños dirigida a los más pequeños. Une buena idea, es hacer una especie de buffet con toda la comida, en la que, tanto niños como padres, puedan servirse todo lo que quieran. De esta forma, puedes quitar las sillas, y tener más espacio para que los niños puedan saltar y pasar el rato. En Internet seguro que encuentras algunos bocados para hacer de forma sencilla y que tengan algún tipo de relación con la temática elegida. Además, puedes cortar los bocadillos sin corteza con diferentes formas divertidas, hacer patatas de forma de corazón, crear un apartado para los más golosos, con caramelos, nubes, chocolatinas, etc. Y los platos, vasos, las servilletas, etc., puedes elegirlos del color adecuado para que vayan a juego con la temática, por ejemplo.



La decoración: una vez que está la mesa puesta, falta la decoración para el resto del espacio. Es clave que los colores y el tema de la fiesta estén presentes en ella. Puedes hacer unas guirnaldas divertidas para colgar en las paredes, y los globos pueden darte mucho juego. Elegir para tu cumpleaños la decoración adecuada puede parecer muy complicado, por eso, los globos para cumpleaños pueden ser una opción muy sencilla y que puedes aprovechar para decorar las paredes y el techo. Además, a los niños les encantan. También existen globos de cumpleaños que están directamente relacionados con la temática que elijas, sobre todo si se trata de alguna película o serie de dibujos animados, seguro que podrás encontrar algunos relacionados, con diferentes colores y formas, o globos de números, con el número de años que cumple tu hijo, etc. Puedes comprar helio para globos y llenar la estancia con numerosos globos de helio que se quedarán en el techo, por ejemplo.



Hacer una piñata: se trata de una de las cosas más divertidas para tener en un cumpleaños para niños. Se trata de todo un clásico, y puedes crear una tú mismo o encargarla, ya que en muchas tiendas de caramelos las pueden hacer por encargo. Ten en cuenta, que lo ideal es que esté relacionada con el tema de la fiesta para que sea todavía más divertido.





: esta es una idea que se está poniendo muy de moda y que también puede resultar algo divertido de hacer en una fiesta de cumpleaños para los más pequeños. Aquí, puedes hacer fotos a tu hijo con sus amigos como si fueran personajes famosos. Puedes hacerlo de forma sencilla al crear un espacio de fantasía con el tema elegido y los colores adecuados. De esta forma, debes hacer que todos pasen por el photocall y tengan así un recuerdo fantástico, de modo que luego las fotos puedes enviarlas por email a los padres.: si algo no puede faltar en un cumpleaños es la tarta. En este sentido, lo mejor es hacer una tarta personalizada y que sorprenda a los invitados. Además, debe estar relacionada con la temática. Hoy en día puedes encargar tartas con motivos y temáticas de todo tipo, o, sino, puedes tratar de hacer una tú mismo con los colores relacionados, por ejemplo.: piensa que, para que los niños no se descontrolen, lo mejor es tener preparadas algunas actividades para hacer. Romper la piñata es una de ellas, pero también puedes hacer que se disfracen, que hagan manualidades, que puedan pintar con papeles de colores, que se creen su propia máscara con los personajes de la temática elegida, por ejemplo, etc., así como hacer diferentes juegos divertidos.: para que los invitados no se vayan con las manos vacías una vez terminada la fiesta, puedes hacer algún tipo de recuerdo, como una cajita de caramelos con el nombre del cumpleañero y la fecha, por ejemplo, o cualquier otra cosa que se te ocurra y que pueda gustar a los más pequeños.Como puedes observar, hay muchísimas opciones e ideas por las que puedes optar a la hora de organizar una fiesta de cumpleaños para tu hijo. De esta forma, lo mejor es tratar de utilizar la imaginación, ser un poco creativo, y saber cuáles son los gustos e intereses del cumpleañero, para poder darle la fiesta que se merece y que le hará más ilusión.