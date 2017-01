Angel Stanich cierra en Madrid una gira de dos años

La carretera es la révalida de los rockeros. Y en los últimos dos años se ha convertido en una prueba de fuego, superada con nota, para Angel Stanich, que ha confirmado sobre las tablas su capacidad más que acreditada de entusiasmar a las audiencias e introducirlas en su particular universo sonoro.



La extensa gira que le ha llevado por toda España terminará en Madrid, en la sala But el próximo 21 de enero. Allí, Stanichs, cerrara una etapa y abrirá otra, acompañado por los tres músicos que han hecho con él la mayor parte del recorrido: Alex Izquierdo al bajo, Lete G. Moreno de Idealipsticks a la batería y Víctor L. Pescador de Sonograma a la guitarra eléctrica.



Unos conciertos que han servido para que el artista santanderino haya conseguido capturar a la afición con las canciones de 'Camino Acido', su único disco publicado hasta el momento, en el que ha contado con la producción de Javier Vielba de Arizona Baby y Corizonas, con quien comparte gustos y adicciones musicales.



En los textos promocionales se le define como “uno de los grandes arcanos del rock español” y se dibuja una figura arquetípica de 'outsider' que se mantiene lejos del radar de los medios y no hace concesiones artísticas para alcanzar la gloria. Un hombre con un mundo particular, entre el surrealismo y la psicodelia suave.



Y algo de eso habrá, aunque Stanich tiene un espacio, asegurado -y probablemente merecido- en las instituciones que fijan los cánones de la música moderna en este país, desde Radio Tres al universo festivalero. Quizá porque su música llenar de energía responde al canon más clásico de ese sonido americano sesentero que nos evoca a los inmortales Grateful Dead.



Pero, es cierto que en Stanich hay mucho más que eso. Una imagen impactante, una presencia carismática y, sobre todo, según yo lo veo, un puñado de canciones que, convenientemente administradas, le permiten sobrevivir a cualquier temporal. Ahora se tomará un merecido descanso. Esperemos que vuelva pronto.