Turismo de experiencias, la nueva moda turística entre los jóvenes

Atrás quedaron esos días de vacaciones en los que el turista pasa siete días de su vida tirado en la misma playa tomando el sol y dándose un baño cada treinta minutos. El nuevo viajero más joven ha evolucionado en función de sus nuevas necesidades turísticas y ahora busca experiencias para recordar y si puede ser a un precio ridículo que le permita viajar barato, mucho más.



El encanto de las islas

Cuando se habla de viajes y turismo en vacaciones las islas tienen un encanto especial que gusta a todo el mundo. Da igual si el plan es fotografiar paisajes, disfrutar del sol y la playa o descubrir la cultura de esos pequeños espacios de tierra rodeados de mar que normalmente tienen mucho que mostrar al resto. Una isla tiene todo eso y más y, en el caso delos españoles, la preferencia más común es visitar una isla mediterránea como Malta. De hecho, sitios web con información sobre Malta como disfrutamalta.com son los más visitados durante los meses previos al verano para averiguar todo lo relacionado con las vacaciones en una isla europea de habla inglesa como esta.



Pero también están los turistas españoles que se decantan por las islas localizadas en territorio nacional y ahí ganan la partida islas como Ibiza, Gran Canaria o Tenerife. En el caso de Ibiza, no solo hablamos de una isla con cultura, historia, sol, playa y paisajes increíbles. Esta isla se ha convertido en referencia de la música electrónica gracias a las discotecas y eventos musicales que tienen lugar durante todo el año, pero, sobre todo, durante los meses de verano.



Así, se puede disfrutar de las sesiones de los dj´s más populares a nivel internacional, pero de muchas otras cosas. Y es que la isla de Ibiza destaca por ser una isla en la que el lujo está muy presente, de ahí que sea tan normal ver cómo jóvenes dejan allí sus sueldos y pagas veraniegas para pasar unos días, por ejemplo, en un yate. De hecho, el Alquiler de yates en Ibiza es una actividad de ocio de lo más estándar entre los viajeros y en sitios como Barracuda Ibiza puede realizarse un alquiler de yates de lujo en Ibiza de forma rápida y sencilla.



La magia de lo lejano

Pero el nuevo turismo no solo busca islas con encanto y lujo para disfrutar de unas vacaciones diferentes. A veces, el deseo de viajar lejos del país de origen y conocer lugares recónditos de países lejanos es el sueño de muchos y por eso visitan pueblos mágicos de México. Y es que los lugares para visitar en México son muchos, pero gracias a páginas como www.tipsparatuviaje.com/ pueden encontrarse los destinos más especiales dentro del país. Así, cruzar el charco merece la pena porque el turista descubrirá todo un mundo y unos paisajes que nada tienen que ver con su territorio de origen. ¡Prepara la cámara de fotos!



En este sentido, visitar lugares como México, Egipto, Tailandia o Nueva Zelanda se ha convertido en tendencia turística durante los últimos años. Eso sí, no son vacaciones baratas, pero el verdadero turista amante de los viajes está dispuesto a invertir mayor presupuesto para conocer lugares lejanos que muy pocos llegan a descubrir. En su memoria quedará para siempre y eso ya vale la pena.



Prueba y vuelve a probar

Los servicios más extraños y las actividades más curiosas son las que tienen mejor acogida entre los jóvenes turistas más aventureros. Así, dormir en una cabaña en medio del bosque, compartir un rato con una tribu nacional o ver una ciudad desde los aires son algunas de las actividades que llaman la atención del nuevo turista y que no pierde ni un solo segundo en dar un paso adelante y atreverse con lo nuevo.



Y que no falte el ahorro

Planificar viajes y disfrutar de unas vacaciones es un buen plan, pero lo cierto es que no todas las familias españolas pueden permitirse el lujo de pasar unos días en la playa o fuera de casa, en cualquier otro lugar. Pero en la actualidad también existen opciones muy económicas para disfrutar de unos días de vacaciones que permiten contratar vuelos desde 1 euro y alojamientos baratos. Así, es fácil encontrar las mejores ofertas vacacionales y promociones en escapadas que permiten viajar ahorrando unos euros. Por ejemplo, gracias a los nuevos buscadores y comparadores online es posible encontrar verdaderas gangas para vacaciones, pero hace falta tiempo para rastrear, comparar y elegir el transporte y el alojamiento más adecuado para cada uno.



En cuestión de vuelos, muchas veces es más económico viajar al extranjero que contratar vuelos nacionales y en eso han tenido mucho que ver las compañías aéreas low cost que han facilitado la contratación de vuelos baratos a cualquier destino.



Sucede igualmente en el caso de los alojamientos y por eso, en los últimos años, se ha disparado la tasa de compra de vuelos europeos de españoles interesados en pasar sus vacaciones en ciudades como París, Roma, Ámsterdam, Londres, Berlín o Bruselas, entre otras. Allí los alojamientos suelen ser más económicos que incluso en nuestro propio país y eso resulta muy estimulante para un viajero que ha salido pocas veces de su país de origen.



Aun con todas estas posibilidades, y las necesidades que han surgido del nuevo turista que busca vivir nuevas experiencias, todavía existen muchas familias españolas que no pueden destinar parte de sus ingresos a disfrutar de unos días de vacaciones. Para todos ellos existen posibilidades dentro de sus ciudades convertidas en eventos, visitas a museos, exposiciones, parques de atracciones, zoológicos y similares que, en familia, pueden conformar la mejor de las experiencias. No cabe duda de que las nuevas experiencias están en cualquier parte y el nuevo turista lo sabe. Por eso, busca y busca hasta que encuentra lo que quiere vivir y lo fotografía hasta la saciedad para, en caso de fallo de memoria, recordar todo lo que ha vivido en sus viajes y mostrárselo al resto del mundo.