La limpieza del entorno, clave para aumentar la productividad

Unas oficinas limpias y ordenadas darán la sensación de profesionalidad que tanto necesita cualquier empresa, proporcionando además un ambiente de trabajo sano y agradable, que redundará en la producción y, por lo tanto, en los beneficios. Y es que solo con destinar unos minutos a organizar el escritorio, comprobamos que aumenta la concentración y la creatividad. En la misma proporción podremos calcular los beneficios que proporciona una oficina limpia y ordenada para un equipo de trabajo.



Como es lógico, el mantenimiento del buen estado del entorno laboral no puede encargarse exclusivamente a los empleados, que ya tienen sus propias funciones que cumplir. Aunque estos tengan una educación al respecto, el trabajo de la limpieza en profundidad y de mantener las zonas de trabajo en condiciones óptimas debe ser encargado a verdaderos profesionales.



Y es que el cliente que llega a las oficinas en busca de los servicios que ofrecen, debe sentirse bien tratado en un ambiente cómodo y agradable a partes iguales. La oficina deberá procurar un ambiente cálido y ofrecer al cliente las comodidades mínimas necesarias para su talante sea el adecuado y se pueda concentrar y aceptar el producto o servicio que la agencia le ofrece.



La tendencia es crear sitios seductores, con iluminaciones cálidas y decoración más hogareña. El cliente debe sentirse en un lugar próximo a un hogar en sus características de ambientación, para que desaparezcan instintivamente posibles hostilidades o reticencias.



Una decoración más humana y menos mecanicista, buscando la complicidad del cliente. Las instalaciones pueden tener de este modo algo de vegetación y, al igual que utilizas para decorar tu casa con un perchero moderno, también en unas oficinas puedes tener tanto percheros modernos, como espejos o cuadros de artistas actuales o locales, que le otorguen personalidad a la instalación.



La limpieza de la comunidad

Como decimos, si la limpieza de las oficinas es importante, no lo es menos la de la propia vivienda o las zonas comunes que ocupan la comunidad de vecinos donde se resida. Por el bienestar de la familia y el de uno mismo, la limpieza y orden en los ambientes adyacentes al hogar debe tener la misma importancia que la del propio trabajo.



Las ventajas que proporciona una comunidad limpia son, entre otras, la mejora del aspecto visual y la buena impresión que reciben los ciudadanos que la observan, lo que da a revelar la calidad, respeto y responsabilidad de sus habitantes. Para mantener un nivel alto de presencia en las comunidades hay que conocer bien a la empresa que se contrata.



Pero también evitan, con su extremo cuidado en la limpieza, la proliferación de enfermedades y plagas. Eliminando focos de infección, evitan del mismo modo la creación de encharcamientos y proporcionan el mantenimiento de las estructuras relacionadas con el oficio, dejando un grato sabor tanto a los inquilinos como a los que visitan la comunidad.



Muchas de ellas tienen zonas ajardinadas y elementos externos, que representan añadidos que hay que tener en cuenta a la hora de contratar los servicios, reconociendo que la empresa esté capacitada para ejercer estas labores en exteriores del mismo modo que en los interiores.



Si queremos tener algo de ahorro en la contratación del equipo humano para estas zonas comunes de césped, árboles y arriates, lo más cómodo es realizar un estudio de riego por goteo e implantarlo por toda la zona ajardinada. Con la colocación de estos automatismos, conseguiremos que se dedique menos horas sobre ellos con el consiguiente ahorro.



Del mismo modo, para la limpieza de la piscina comunitaria o privada, si es el caso, existen los limpiafondos automáticos, que ahorrarán el trabajo de limpieza diaria o el dinero de contar con alguien contratado para ejercer esta labor. Hay varios tipos de limpiafondos para piscinas dependiendo del método que utilicen para realizar su cometido: de succión, de presión o un robot piscina.



